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تزامنا مع العاصفة الترابية.. نصائح لمرضى حساسية الصدر

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:49 م
مريض
مريض
ياسمين مبروك
بالتزامن مع العاصفة الترابية، التي ضربت المحافظات المصرية، اليوم الأحد، ترافقها رياح شديدة مثيرة للرمال، حيث بتصير مرضى حساسية الصدر والربو، لذا فهناك نصائح سريعة، للتعامل مع تلك الأجواء، خاصة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ أمس السبت، ويستمر حتى اليوم الأحد، مع نشاط الرياح المصحوبة بالرمال والأتربة على السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والطرق الصحراوية والمكشوفة.

وترصد "الفجر"، نصائح لمرضى حساسية الصدر والربو تزامنا مع العاصفة الترابية التي تشهدها البلاد.

1. نظرا لمعاناة مرضى حساسية الصدر والربو مع العواصف الترابية، فعلى هؤلاء تجنب النزول إلى الشارع خلال موجات الطقس السيئ إلا للضرورة القصوى، مع ارتداء "الكمامات".

2. غلق الأبواب والنوافذ جيدًا حتى لا يصاب الأطفال باختناق بسبب العواصف الترابية.
 
3. استعمال أدوية حساسية الصدر بانتظام والبخاخ الموسع للشعب الهوائية لتجنب حدوث نوبات ربوية.

4.تجنب السعال أو العطس دون وضع منديل على الفم.
 

5. استخدام مناديل ورقية على الأنف، إذا تحتم عليك الخروج من المنزل في هذا الطقس، ويفضل المكوث في المنزل قدر الإمكان، وعدم التعرض للأتربة الخارجية.


6. عدم الإفراط في تناول المضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، فسوف تساعد المضادات الحيوية إذا كان لديك عدوى بكتيرية، ولكنها لن تفعل أي شيء للعدوى الفيروسية.
 
7. تجنب فترات طويلة من السباحة في حمامات تعامل مع الكلور، والتي يمكن أن تهيج بطانة الأنف والجيوب الأنفية، وتجنب الغوص في الماء، الذي يجبر الماء على الدخول في الجيوب الأنفية من الممرات الأنفية.
 
8. تجنب التعرض للغبار بأنواعه، والاستنشاق بالماء، للتخلص من أي أتربة أو ملوثات داخل الأنف، خاصة عند التعرض لها.
 
9. الحرص على تناول الأطعمة أو المشروبات الغنية بفيتامين سي، على رأسها الليمون الطازج، لأنه ثبت علميًا أنه عامل منشط لتفاعلات المناعة بالجسم.

10. تناول المشروبات الساخنة وخاصة اليانسون المحلى بالعسل الأبيض.

11. استخدم الغسول الملحي أو بخاخات الأنف أو الفم.

12. محاولة ممارسة تمارين التنفس، وتنفس من أنفك وليس فمك.

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