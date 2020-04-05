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ننشر أسعار البنزين والسولار قبيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:44 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين

 تنتشر الكثير من الشائعات حول موعد انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي والتي تختص بتحديد الاسعار الجديدة للمواد البترولية بعد مرور 3 اشهر على التسعير القديم، بالإضافة إلى تداول بعض الأسعار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وننشر فيما يلي الأسعار الحقيقة للمواد البترولية والتي لم تتغير حتى الآن.

 
 قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.
 
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن.


ويتم تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية  بشكل ريع سنوى وفقًا لعاملين أساسين هما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.

 وتشير التوقعا إلى احتمالية توجه اللجنة خلال اجتماعها المقبل والمقرر خلال السبوع الجارى إلى تخفيض أسعار المواد البترولية بنسبة 10% وهى الحد الأقصى المسوح به في ظل الانخفاض الكبير الذي تشهده اسعار النفط العالمية حيث وصلت إلى ادنى مستوياتها في 17 عام، ليصل سعر برميل النفط عالميا إلى 20 دولار.

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