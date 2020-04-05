الأرصد تطمئن المواطنين بشأن حالة الطقس غدا الإثنين

طمأنت الأرصاد الجوية المواطنين بشن حالة الطقس غدا لإثنين، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وأكدت الأرصاد أن الطقس غدا سيكون معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يميل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسود رياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع تكون الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.





وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «16 – 26»، الإسكندرية «14 – 22»، قنا «16- 36»، الأقصر «18- 37»، أسوان «18 – 39».