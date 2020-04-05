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"المصرية للإتصالات " تتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:50 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير


أخبار البورصة المصرية.. الأسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم

ننشر أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم الأحد حيث جاء في الترتيب الأول سهم المصرية للاتصالات بنسبة هبوط 9.2% وبسعر 9.6 جنيه ، تلاه سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 9% وبسعر 10.2 جنيه ، ثم جاء سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية  بنسبة 8.1% وبسعر 3.3 جنيهات 


وإستحوذ سهم المصرية للمنتجعات السياحية علي المركز الرابع بنسبة 7.7% وبسعر 1.4 جنيه ، وأخيراً سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 7.3% وبسعر 7 جنيهات .

الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم 

تصدر سهم ليسيكو مصر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم ، بنسبة 9.9% وبسعر 2.3 جنيه ، ثم سهم ايديتا للصناعات الغذائية بنسبة 7.7% وبسعر 9.2 جنيه ، تلاه سهم بى انفستمنتس القابضة بنسبة 7.1% وبسعر 7.5 جنيه 


وجاء في المركز الرابع سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنسبة صعود 6.8% وبسعر 3.9 جنيه، وأخيراً سهم الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول بنسبة 6.3% وبسعر 1.4 جنيه.


أخبار البورصة المصرية 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 9272.8 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 986.2 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1012.6 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 7.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 520.9 مليار جنيه.

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