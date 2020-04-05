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تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" في المملكة

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المملكة ليصل الإجمالي 2385 حالة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات.

وذكر العبدالعالي، أن إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا بالمملكة وصل 488 حالة.

وأكد أن عدد الحالات التي نرصدها حاليًا هي من الاختلاط، ومن يذهب إلى العمل يجب عليهم التقيّد بالالتزامات والاشتراطات الصحية.

وأوضح متحدث الصحة أن فرص عودة الإصابة بفيروس كورونا موجودة وسجلت حالات نادرة بذلك.

وأكد وزير الصحة، أن الجميع معرَّض للإصابة، وعلى الجميع الاهتمام، والحرص على تطبيق الإجراءات الصحية لضمان سلامة الجميع، مقدمًا شكره للمواطنين والمقيمين على تفاعلهم واهتمامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، والتعليمات التي أقرتها الدولة لضمان سلامتهم وسلامة الجميع.

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لفجر جريدة الفجر الصحة الإصابة بفيروس كورونا

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