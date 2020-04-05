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قرار جديد من الإمارات بشأن أصحاب الإقامات

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:00 م
الإمارات
الإمارات
وكالات

أصدرت دولة الإمارات، اليوم الأحد، قرارًا بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، حسبما قناة العربية.

 

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قال فيها: "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بعد أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات بالإضافة لتوجيه الجهات باعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

 

وأضاف: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها، ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

 

وأكد  بن راشد، أن دولة الامارات تتحرك اليوم كفريق واحد وتتعاون كأسرة واحدة ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذا الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.

 

وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي، صباح اليوم الأحد، إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50%، وأعلن مزيدا من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

 

وأوضح مصرف الإمارات، في بيان أن القيمة الإجمالية لكافة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها المصرف المركزي منذ 14 مارس 2020 بلغت 256 مليار درهم، (بما يعادل 69.7 مليار دولار)، تتألف من 50 مليار درهم في هيئة تخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم في هيئة دعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم في هيئة تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطيات النقدية الإلزامية.

 

وأشار إلى أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.

 

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