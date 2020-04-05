Advertisements

انتصار جديد لمبادرة إيناس عبدالدايم "خليك فى البيت .. الثقافة بين أيديك".. تعرف على التفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:59 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
أحمد رمضان متولي

رصدت وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب والتى تعرض ألوان إبداعية متنوعة ضمن مبادرة "خليك فى البيت .. الثقافة بين أيديك" التى أطلقتها وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم في 24 مارس الماضي عدد 11 مليون و508 ألف زائر، تفاعل منهم وشاهد العروض مليون و2615 شخص ، باجمالي عدد ساعات مشاهدة حتي الآن 126 ألف و737 ساعة، كما سجلت القناة 83 ألف مشترك.

 

وجاءت كثافة المشاهدات في أكثر من 25 دولة حول العالم بالترتيب هى مصر -  السعودية – أمريكا – الإمارات – كندا – الكويت – المانيا – انجلترا – فرنسا – هولندا – الأردن – استراليا – عمان – البحرين – العراق –تونس – ايطاليا – المغرب وغيرها.

 

كما بلغت  متوسط الفئات العمرية للمشاهدين كالاتي من 18 حتي 34 عام 59% ، ومن 35 الى 44 عام 21% ، ومن 45 الي 64 عام 15% ، ومن 13 الي 17 عام 2% ، وفوق 65 عام 3% ، وأحتل الرجال النسبة الاكبر للمشاهدة بـ52.5% بينما سجلت الفتيات نسبة 47.5% وجاءت أكثر المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام بالإضافة الى الموقع الرسمى لوزارة الثقافة ، دار الأوبرا المصرية.

 

كما وصل عدد زوار الموقع الرسمى لوزارة الثقافة الذين قاموا بالاطلاع على محتوياتها من الكتب بصيغة pdf حوالي 20000 قارئ حيث وصل عدد الكتب المتاحة للتحميل 150 كتاب وجاء الأكثر قراءة منها المهنة جغرافي وتم تحميله 731 مرة  - صياد السمك الناطق بتحميله 386 مرة من اصدارات هيئة الكتاب ، مختارات من وثائق ثورة 1919 من إصدارات دار الكتب وتم تحميله 627 مرة ، الملل والنحل من اصدارات هيئة قصور الثقافة وتم تحميله 404 مرة .

أخبار تهمك

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 14 ساعة

سان جيرمان يقدم صفقة الموسم لبرشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

صدمة قوية في انتظار الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 20 ساعة

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ ساعة الا ربع

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعيد بديل "معلول"

منذ أقل من ساعتين

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

خاص - سموحة يطلب التعاقد مع نجم الأهلي المعار

منذ ساعة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

02:27 م

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

10:27 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا