لأول مرة.. محمد ثروت يكشف تفاصيل أكبر حفل بدون جمهور ليلة النصف من شعبان

الفنان محمد ثروت: نجلى سبب عودتى للساحة الفنية

كشف الفنان محمد ثروت، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل إعلانه من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك عن أكبر حفل إنشاد ديني بدون جمهور في ليلة النصف من شعبان الموافق ٨ إبريل المقبل الساعة في تمام الثامنة مساء.

وأعلن محمد ثروت عن بث الحفل مباشرةَ من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب بمشاركة ثلاثة من المنشدين وهم: الشيخ ايهاب يونس ومصطفى عاطف ووائل الفشني.

وقال الفنان محمد ثروت خلال المداخلة أن نجله أحمد ثروت ومجموعه من زملائه هم من اقترحوا عليه العمل على إقامة حفل أون لاين في تلك الليلة المباركة، وذلك نظراً لانتشار فيروس كورونا وقرار الدولة بمنع التجمعات"، وأضاف إلى ذلك تلقيهم دعم كبير من قبل موقع اليوتيوب مما دفعنا أكثر على ضرورة إقامة الحفل الذي سيتم إقامته في مكان مفتوح مع مراعاة بعد المسافات في وجود الفرقة الموسيقية الخاصة به.

وأختتم ثروت مداخلته برسالة بسيطة وهي أن الفنان مثل الجندي والطبيب في المعركة التي نواجهها، وأن واجبه دائماً أن يحفز جمهوره ويدعمهم لعدم الاستسلام للظروف المحيطة ويقوم بدوره المجتمعي مثلما قام الفنانين بدورهم في مواجهة وباء الكوليرا في الأربعينيات وفي مواجهة جميع الأزمات التي واجهتها البلاد.