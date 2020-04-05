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فرنسا تحذر مواطنيها بالبقاء في منازلهم للمساعدة في مكافحة كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حذرت السلطات في باريس المواطنين من الاستسلام لطقس الربيع المشمس المغري والبقاء في منازلهم للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة 7560 في فرنسا.

وقامت فرنسا، مثل الدول الأخرى، بحصر سكانها في ديارهم منذ 17 مارس للحد من انتشار فيروس. تم تمديد الإجراءات حتى 15 أبريل، ومن المرجح أن يتم تمديدها مرة أخرى، كما أوردت وكالة "رويترز".

انزعج العديد من الضيوف في برامج التلفزيون، اليوم الأحد، بما في ذلك الأطباء، من صور العديد من الباريسيين في الخارج وعلى طول ضفاف نهر السين وعلى الشوارع والأرصفة الخالية من السيارات، والركض، والتجول والتمتع بالطقس المشمس.

وقال جان روتنر، رئيس منطقة غراند إست، حيث تفشى المرض لأول مرة، على تلفزيون "بي إف إم": "عندما نرى بعض هذه الصور، وعندما نرى بعض هذه المواقف، صحيح أنها غير مفهومة تمامًا".

وقالت فاليري بيكريس، رئيسة منطقة باريس الكبرى، على نفس القناة، إن الوضع لا يزال خطيرًا للغاية في باريس لدرجة أنه لا يمكن التفكير في رفع الحبس.

وأضافت: "لا تتنازل عن الإغراء، حتى لو كان يوم العطلة والطقس جيد. ابق في المنزل قدر الإمكان. نظامنا الصحي مشبع، ليس هناك ما هو أسوأ من نصف الحبس".

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