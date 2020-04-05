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هنا الزاهد تستطلع رأي جمهور في الحلقة الثالثة من "هزر فزر"

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة لها مع ضيوف الحلقة الثالثة من برنامجها "هزر فزر"،وهم الفنانة آيتن عامر ونسرين طافش وأوتاكا وإدوارد وميريهان حسين ومحمد عز،وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "الزاهد" تعليقا على الصورة التي نشرتها قائلة "مين شاف حلقة امبارح"،وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "كان حلو جدا"،وقال آخر "أه وكانت حلوة عجبتني أوي واتفصلت ضحك".

برنامج "هزر فزر" من تقديم الفنانة هنا الزاهد ويعد أول تجاربها البرامجية،ويذاع على قناة ".." يومي السبت والأحد الساعة ال10 مساء.

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد الدرامية مسلسل "الواد سيد الشحات"، مع زوجها الفنان أحمد فهمي وعدد من الفنانين منهم محمد عبد الرحمن ومحمد محمود وهو تأليف محمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب وإخراج أحمد الجندي.

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