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"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
علق الإعلامي محمود سعد على الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما ورد في برنامجه "باب الخلق"، من تصريحات للدكتور مجدي نزيه رئيس قسم التثقيف الغذائي في "المعهد القومي للتغذية"، حول أهمية "الشلولو" في تقوية المناعة وأنه من مضادات فيروس كورونا.



وقال "سعد"، خلال فيديو قام بنشره على موقع "تويتر" أنه ليس لديه أي اعتراض على السخرية من التصريح، مؤكدا أن أي شخصية عامة تعمل في التلفزيون يحق للناس أن ينتقدوها كما شاءوا، قائلا: "مش أنا أول واحد يتظلم في حكاية الشلولو دي أنا والدكتور مجدي نزيه، في برضو الحاكم بأمر الله اتظلم لما قال الملوخية.. يبدو إن الأقدار هتبقا كده بقا لما نتكل ونودع بقا يقولك آاااه محمود سعد بتاع الشلولو !!".

وتابع "هزروا واتبسطوا زي ما انتوا عاوزين معنديش أي اعتراض خالص.. الشخصية اللي بتشتغل في التليفزيون، من حق الناس أن ترى فيها كما ترى، واضح ان انا هابقى محمود سعد بتاع الشلولو، اتفرجوا على حلقة النهاردة علشان عايز رأيكم في حاجة مهمة جدا".

 

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محمود سعد بوابة الفجر الشلولو ألفجر

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