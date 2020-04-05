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رانيا فريد شوقي: عادل أدهم كان بيغنيلي

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:42 م
رانيا فريد شوقي وعادل أدهم
رانيا فريد شوقي وعادل أدهم
الفجر الفني

أعربت النجمة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها بتجربة التمثيل أمام الفنان الراحل الكبير عادل أدهم في بداية مشوارها الفني.

 

وقالت رانيا في تصريحات صحفية نشرتها "العربية نت" اليوم الأحد إنها تعاونت في الفنان الراحل في فيلم "عنتر زمانه"، وأن عادل أدهم كان يحب والدها الفنان فريد شوقي كثيرًا.

 

وسردت رانيا خلال تصريحاتها قائلة: "عادل أدهم من كتر حبه في والدي كان مهتما بي اهتماما خاصا، لدرجة أنه كان يغني لي ويلبي كل ما أتمناه".

 

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، شاركت مؤخرًا في مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي ومجموعة كبيرة من الممثلين، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

 

وعن تجربتها مع مجدي أبو عميرة، قالت أنا سعيدة جداً بالتجربة مع هذا المخرج الكبير حيث لم نتقابل في عمل فني منذ سنوات، وجاء "قوت القلوب" ليجمعنا.

 

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