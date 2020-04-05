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هوندا تمدد فترة أغلاق مصانعها في أمريكا وكندا لـ 10 أبريل

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:44 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة هوندا موتور صناعة السيارات، إنها ستمدد فترة إغلاق جميع مصانعها في أمريكا وكندا حتى 10 أبريل، وتمديد فترة إغلاق مصنعها في سيلايا، وسط المكسيك، حتى 13 أبريل ، بسبب تفشي فيروس كورونا  المستمر.

وقالت وحدة هوندا في المكسيك إن مصنع هوندا في مدينة السالتو بولاية خاليسكو، غرب المكسيك سيعلق أيضا عمليات الإنتاج بين 4 و 13 أبريل.

يذكر أن عدد كبير من شركات صناعة السيارات قرروا أنهم لن يستأنفوا عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة حتى منتصف أبريل على الأقل، حيث ينخفض الطلب بشكل حاد على مبيعات السيارات. 

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