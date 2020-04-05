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هوندا تمدد فترة أغلاق مصانعها في أمريكا وكندا لـ 10 أبريل
الأحد 05/أبريل/2020 - 03:44 م
أعلنت شركة هوندا موتور صناعة السيارات، إنها ستمدد فترة إغلاق جميع مصانعها في أمريكا وكندا حتى 10 أبريل، وتمديد فترة إغلاق مصنعها في سيلايا، وسط المكسيك، حتى 13 أبريل ، بسبب تفشي فيروس كورونا المستمر.
وقالت وحدة هوندا في المكسيك إن مصنع هوندا في مدينة السالتو بولاية خاليسكو، غرب المكسيك سيعلق أيضا عمليات الإنتاج بين 4 و 13 أبريل.
يذكر أن عدد كبير من شركات صناعة السيارات قرروا أنهم لن يستأنفوا عمليات الإنتاج في الولايات المتحدة حتى منتصف أبريل على الأقل، حيث ينخفض الطلب بشكل حاد على مبيعات السيارات.