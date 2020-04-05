"العسقلاني": لم نشهد أزمة في توافر أي سلعة رغم تكالب المواطنين بسبب كورونا

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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن مصر قامت بإجراءات استباقية فيما يتعلق بإنتاج الخضار والفاكهة من الصوب الزراعية، والتي كان يسخر منها البعض وثبت بالدليل القاطع اننا بحاجة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المنتجات الزراعية، خاصة في ظل إغلاق الحدود بين كافة الدول وبعضها بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأعرب "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، عن فخره وسعادته بما أثير حول تصدير البصل المصري للكويت، وحالة الزحام الشديدة من الكويتيين عليه، مضيفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي،: "أنت تسير على الطريق الصحيح، ولكن لا بد من تقديم تيسيرات للمزارعين لحثهم على الزراعة للاعتماد على الانتاج المحلي وهذا أهم درس مستفاد من أزمة كورونا".



وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة بذلك جهد غير عادي في توفير السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ القوات المسلحة ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن المتاجرة بآلام الناس واستغلال الأزمات لرفع الأسعار جريمة، والنائب العام أصدر تعليمات للتصدي لرفع الأسعار واحتكار السلع، مشددًا على أنه رغم تكالب المواطنين على السلع في الأسواق بسبب اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن لم يحدث أزمة في أي سلعة نظرًا لاستعداد الدولة لشهر رمضان بتوفير احتياطي كبير من السلع في إطار خطة الدولة المستقبلية لتوفير مخزون استراتيجي من 6 أشهر لعام.





وكان الدكتور علي المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفى لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، ومع ذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون تم التوجيه وجارى زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المنتجات.



وأضاف الوزير، أنه تم أيضا تعديل مواعيد صرف السلع التموينية ليكون الصرف متاح من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساءا يوميا، لإتاحة الصرف لأى مواطن يريد الحصول على المقررات التموينية، مطالبا المواطنين بعدم التكدس والزحام أمام منافذ صرف السلع التموينية، وأن صرف السلع المدعمة يستمر حتى نهاية الشهر، وصرف سلع فارق نقاط الخبز فإنه مستمر حتى يوم 20 من كل شهر، كما وجه الشكر لبقالين التموين لقيامهم بتنظيم المواطنين خلال صرف السلع المدعمة منعا للتجمعات والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأشار الوزير، إلى عدم سريان قرار الحظر على المحال الغذائية، ومحال الخضر والفاكهة والألبان وكذلك محلات البقالة والجزارة.



كما أصدر الوزير قرارا بصرف حصة يومين للمخابز كمخزون للطوارئ لمواجهة أي ظروف والحفاظ على هذا الرصيد بالمخبز، وجاء بالقرار إنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد، يتم متابعة صرف حصة خمسة أيام من الأقماح المستوردة لتعزيز أرصدة المطاحن التموينية "قطاع عام وقطاع خاص" طبقا لمتوسط المطحون المقرر من لجنة برامج القمح لكل مطحن.

