إثيوبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إثيوبيا، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

واتخذت السلطات في إثيوبيا، قرارًا بتأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس القادم جراء تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات الصحية الإثيوبية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا "COVID–19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 25 حالة في البلاد.

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

وانتشر فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع الماضية، وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في العالم حتى الآن حاجز الـ3 آلاف شخص، فيما اقترب عدد المصابين من 300 ألف مصاب.

واتخذت العديد من دول العالم، إجراءات وقائية واحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مثل حظر التجوال، ومنع التجمعات وإيقاف حركة السفر بين الدول، وغيرها من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار هذا الفيروس.