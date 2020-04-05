شركة طيران أمريكية تخسر 60 مليون دولار يوميا بسبب كورونا

توقعت شركة الطيران الأمريكية "دلتا ايرلاينز" تراجعا ضخما في إيرادات الربع الثاني من العام، يصل إلى 90 في المئة.





وأضافت أن الربع الثاني سيكون أصعب بكثير من الربع الأول في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا.









ولا تزال الشركة تعاني من التراجع في أعداد الركاب والإيرادات حيث وصل عدد المسافرين على رحلاتها إلى 38 ألفا يوم السبت الماضي، مقارنة بمتوسط 600 ألف أيام السبت خلال الفترة في نهاية مارس من كل عام.









وقالت الشركة اليوم السبت إنها تعرف أن الأسوأ لم يأت بعد، مضيفة أنها تخسر حوالي 60 مليون دولار يوميا.





ومن المتوقع أن تشهد رحلات "دلتا ايرلاينز" تراجعا حادا يصل إلى 80 في المئة خلال شهر ابريل الجاري، عما هو مقرر سلفا، في ظل إلغاء 115 ألف رحلة.







