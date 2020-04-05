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أحمد سعد يوجه رسالة طمأنينة بشأن فيروس كورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان أحمد سعد صورة له من أحدث جلسة تصوير له،وظهر وهو يدعي وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "سعد" تعليقا على هذه الصورة برسالة تفاؤل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، قائلا "التفاؤل لا يعني أنَّك لن تمرض، لن تتعب، لن تبكي ولن تحزن.. التفاؤل يعني أنك تملك الرضا عن كلّ أقدار الله وتعيشها حامدًا شاكرا".

وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة فقال أحدهم "ممكن تعمل ادعيه بصوتك ربنا يرفع الغمه عن الامه الاسلاميه امين يارب العالمين"، وقال آخر "الحمد لله رب العالمين".


يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية باسم "أزمة وهتعدي"،وتم طرحها عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وهي من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم، وطرحها "سعد" في هذا الوقت لطمأنة الشعوب بأن فيروس كورونا أزمة وستزول مهما أخذت من وقت.
أحمد سعد يوجه رسالة طمأنينة بشأن فيروس كورونا
أحمد سعد يوجه رسالة طمأنينة بشأن فيروس كورونا

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رسالة طمأنينه دعاء أحمد سعد

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