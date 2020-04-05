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أرقام عمر جابر المرشح للانتقال إلى الزمالك

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
اقترب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من العودة إلى بيته وناديه السابق الزمالك، في انتقالات الصيف المقبل.

ويحاول مسؤولو نادي الزمالك الضغط على نادي بيراميدز، من أجل إنهاء صفقة ضم عمر جابر، لتعزيز مركز الظهير الأيمن، بعد رحيل حمدي النقاز لاعب الأبيض في وقت سابق.

نادي الزمالك يفعل ما بوسعه لضم اللاعب، حيث عرض على نظيره نادي بيراميدز، منحه لاعبين من الأبيض على سبيل الإعارة، بجانب تقديم مقابل مادي.

ويريد الزمالك الاستغناء عن الثنائي محمد عنتر "جناح الفريق" بشكل نهائي، ومحمد صبحي "حارس المرمى" على سبيل الإعارة لمدة موسم، لصالح بيراميدز، ضمن صفقة ضم عمر جابر.

عمر جابر خاض 27 مباراة هذا الموسم مع بيراميدز، سواء في بطولة الدوري المصري الممتاز، أو كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسجل هدف وحيد.

جدير بالذكر أن عمر جابر انتقل إلى نادي بيراميدز قادمًا من صفوف بازل السويسري في انتقالات صيف 2018، وخاض 58 مباراة، وسجل هدف وصنع 4.

وكان عمر جابر قريب جداً من العودة إلى الزمالك في انتقالات يناير الماضية ولكن فشلت العملية.

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