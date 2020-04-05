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نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لواقعة تعذيب الطفلة "ساجدة" على يد والدتها
الأحد 05/أبريل/2020 - 03:58 م
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر" ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
16 مايو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمي "خلية المعصرة"
قررت الدائرة الاولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة " والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.. وذلك بجلسة 16 مايو المقبل.
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بعد حبس الأم.. تحليل المخدرات يحدد مصير والد الطفلة "سجدة" ضحية التعذيب
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حبس والدة الطفلة "ساجدة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالشروع في قتل ابنتها وتعريض حياتها للخطر ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام صور للرضيعة ومعلومات عن واقعة التعدي عليها، منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأمر مكتب حماية الطفل بمتابعة التحقيقات في الواقعة.
16 مايو.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمي "خلية المعصرة"
قررت الدائرة الاولي إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة إعادة إجراءات مد أجل النطق بالحكم علي متهمين بالقضية المعروفة بـ "خلية المعصرة " والصادر ضدهما حُكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.. وذلك بجلسة 16 مايو المقبل.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
بعد حبس الأم.. تحليل المخدرات يحدد مصير والد الطفلة "سجدة" ضحية التعذيب
قرر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حبس والدة الطفلة "ساجدة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالشروع في قتل ابنتها وتعريض حياتها للخطر ورصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام صور للرضيعة ومعلومات عن واقعة التعدي عليها، منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، فأمر مكتب حماية الطفل بمتابعة التحقيقات في الواقعة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
صحيفة إيطالية تشيد بدراسة قضائية مصرية عن تشريعات الصحة الوقائية
فى واقعة فريدة على مستوى العالم فى زمن فيروس كورونا تشيد صحافة دولة من دول الإتحاد الأوربى الأكثر تضررًا من وباء كورونا (COVID-19) وهى إيطاليا بدراسة الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى عن "تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين".
صحيفة إيطالية تشيد بدراسة قضائية مصرية عن تشريعات الصحة الوقائية
فى واقعة فريدة على مستوى العالم فى زمن فيروس كورونا تشيد صحافة دولة من دول الإتحاد الأوربى الأكثر تضررًا من وباء كورونا (COVID-19) وهى إيطاليا بدراسة الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة المصرى عن "تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين".
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حبس تاجر مخدرات لشروعه في قتل موظف ونجله بالمعصرة
شهدت منطقة المعصرة، مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين تاجر مخدرات وبين موظف ونجله بسبب اختلافهم على سعر المخدرات تعدوا خلالها على بعضهم البعض.
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عذبتها وحرقتها.. تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب الطفلة "سجدة"
أفاد الدكتور "صبري عثمان" مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن المجلس يتابع واقعة تعذيب الطفلة "سجدة" لحظة تلو الأخرى.
حبس تاجر مخدرات لشروعه في قتل موظف ونجله بالمعصرة
شهدت منطقة المعصرة، مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين تاجر مخدرات وبين موظف ونجله بسبب اختلافهم على سعر المخدرات تعدوا خلالها على بعضهم البعض.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
عذبتها وحرقتها.. تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب الطفلة "سجدة"
أفاد الدكتور "صبري عثمان" مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بأن المجلس يتابع واقعة تعذيب الطفلة "سجدة" لحظة تلو الأخرى.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك الشفرات
تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات؛ لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة.
القبض على صاحب محل إلكترونيات لحيازته أجهزة ريسيفر لفك الشفرات
تمكنت مديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحب محل إلكترونيات؛ لحيازته 285 جهاز ريسيفر لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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