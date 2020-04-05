هيثم شاكر يروج لمسلسله الرمضاني "حب عمري"

مسلسل حب عمري رمضان ٢٠٢٠ pic.twitter.com/OQXBwHO90R — Haytham Shaker (@haythamshaker10) April 5, 2020

نشر الفنان هيثم شاكر فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".وتضمن هذا الفيديو صورة متحركة لمسلسله الرمضاني حب عمري، وكتب "شاكر" على هذا الفيديو قائلا: "مسلسل حب عمري رمضان 2020".وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: الله بقا يا فنان منتظرين بشدة.وأردف أخر قائلا: متأكدين انه هيبقا حلو ربنا يحفظك يا نجم.وفي سياق آخر، طرح "شاكر" مؤخرا كليب "يا حبيبة" بعد النجاح الكبير الذى حققته الأغنية منذ انطلاقها في ألبوم معرفة قديمة،والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير الأغنية فى اليونان مع المخرج اليونانى العالمى يانيس ديموليتس.