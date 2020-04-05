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الزمالك يحدد مبلغ ضخم للموافقة على بيع رزاق سيسيه

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف نادي الزمالك عن مطالبه للموافقة على رحيل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري.

وتنتهي إعارة رزاق سيسيه مع نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

وأظهرت العديد من الأندية الخليجية رغبة في التعاقد مع سيسيه في الصيف القادم بالإضافة إلى رغبة الاتحاد السكندري في شراء عقد اللاعب بشكل نهائي.

وطلب نادي الزمالك الحصول على مبلغ ٨٠ مليون جنيه من أي نادي يرغب في التعاقد مع رزاق سيسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترك نادي الزمالك قرار عودة سيسيه إلى صفوف نادي الزمالك من عدمها في نهاية الموسم إلى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق والذي سيحسمه الفترة القادمة.

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