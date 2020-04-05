Advertisements

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي

 

كشف وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق مفاجأة صادمة بشأن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

 

وأكد وائل جمعة أن محمد صلاح أهلاوي بالاضافه إلى أنه يتمنى أن يراه يلعب في الأهلي في يوم من الأيام.

 

وقال وائل جمعة عبر حسابه على "إنستجرام": "إذا عاد محمد صلاح من إنجلترا، فأتمنى أن ينضم للنادي الأهلي، هو النادي المناسب له وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، ومحمد صلاح أهلاوي بالطبع".

 

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل جمعة محمد صلاح بوابة الفجر الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يعيد بديل "معلول"

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 21 ساعة

سان جيرمان يقدم صفقة الموسم لبرشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بيان عاجل من "التعليم" بشأن امتحانات أولى ثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

قرار مثير من مارتينيز بشأن الانتقال لبرشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

قرار عاجل من النائب العام بشأن "رضيعة إمبابة"

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يحدد أول الراحلين عن الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ ساعتين

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار من السيسي بشأن معهد الأورام عقب ظهور حالات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سموحة يضم صانع ألعاب الأهلي

تشكيل الأهلي المنتظر بعد ضم الصفقات الجديدة

عاجل.. أول ظهور لـ"حسين الشحات" في الأهلي (صورة)

أول تعليق من حسين الشحات بعد ظهوره في الأهلي

تفاصيل عودة أبوتريكة للملاعب في مباراة الأساطير

عاجل.. لاسارتي يقرر قيد صفقة الأهلي النارية في القائمة المحلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

09:03 ص

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

08:47 ص

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

02:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب

عبد الحفيظ سعــد
عبد الحفيظ سعــد

عبدالحفيظ سعد يكتب: البيزنس يغلب ادعاءات السوشيال ميديا