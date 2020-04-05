وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

كشف وائل جمعة نجم النادي الأهلي السابق مفاجأة صادمة بشأن المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.

وأكد وائل جمعة أن محمد صلاح أهلاوي بالاضافه إلى أنه يتمنى أن يراه يلعب في الأهلي في يوم من الأيام.

وقال وائل جمعة عبر حسابه على "إنستجرام": "إذا عاد محمد صلاح من إنجلترا، فأتمنى أن ينضم للنادي الأهلي، هو النادي المناسب له وأي لاعب يتمنى اللعب للأهلي، ومحمد صلاح أهلاوي بالطبع".

وقد شارك محمد صلاح في ٣٨ مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٢٠ هدف وصنع ٧ أهداف آخرين.