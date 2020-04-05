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القومية للأنفاق: ملتزمون بالبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات المترو

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:08 م
الدكتور عصام والي ومحررة الفجر
الدكتور عصام والي ومحررة الفجر
كرستينا عياد
قال الدكتور عصام والي، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل، والهيئة ملتزمتان بإنهاء جميع المشروعات التابعة للهيئة في البرامج الزمنية والتوقيتات المحددة لها.

وأضاف والي في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن جميع المشروعات التي تنفذها الهيئة وبالتنسيق مع الشركات المنفذة تسير وفقا لمواعيدها المحددة.

وأكد رئيس الهيئة أنهم يسعون حاليا لتلافي وجود اي تأخيرات في تنفيذ المشروعات، تكون بسبب أزمة فيروس كورونا.

وعن وضع العمال في مواقع العمل، أوضح والي أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لتأمين العمال في المواقع المختلفة للمشروعات، وكذا تطهير مواقع العمل والمعدات بشكل دوري ومستمر، وتوقيع كشف يومي على العاملين ووضع خطة بالتعاون مع وزارة الصحة في حالة الاشتباه في اي عامل لتقديم الرعاية العاجلة له بحسب الارشادات الطبية المحددة من قبل الصحة.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للانفاق تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات وهي:

- تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بالخط الثالث  للمترو "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة، حيث يمتد الجزء الأول من المرحلة الثالثة من محطة العتبة حتي الكيت كات بطول 5.2 كم ويشمل (4) محطات نفقية، ويبلغ طول المرحلة الثالثة الاجمالي 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز، ويتم انهاء باقي محطات المرحلة الرابعة وهم ( النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب  – الهايكستب  - عدلي منصور ).

-مشروع الخط الرابع للمترو (مترو الهرم) يشمل 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، أحدهما بطول 19 كم ويضم 17 محطة والمرحلة الثانية بطول 23 كم ويضم 21 محطة، وهم "حدائق الأهرام" و"ميدان الرماية" وشارع الهرم حتى "الجيزة" وصولا إلى "الملك الصالح" و"الفسطاط" و"عباس العقاد" ومنه "للقاهرة الجديدة"، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى تبدأ من المحطة التبادلية غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر حتى محطة "الفسطاط"، ويمتد مسار هذا الجزء الأول من الخط "الرابع" على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورا بمنطقة "حدائق الأهرام"، ثم المتحف المصري الكبير، إلى ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة "الجيزة"، ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك إلى محطة "الملك الصالح" على الخط الأول، اما المرحلة الثانية ستبدأ من محطة "الفسطاط" مرورا بالقاهرة الفاطمية وصولا إلى مدينة نصر والقاهرة الجديدة، ويمتد مسار المرحلة من محطة "الملك الصالح" مرورا بمحطة الفسطاط النفقية حتى مدينة نصر، ويشمل المسار الحديقة الدولية وشارعي "مصطفى النحاس وزكريا حسين" بمدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ومساكن الشباب حتى طريق السويس.

- مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الادارية الجديدة) والذي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كبارى، ونفقين، بالإضافة إلى 4 كبارى سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتى المستقبل والشروق وسيتم مده جنوب العاصمة الإدارية الجديدة ليصل لطريق القطامية لخدمة المدينة الرياضية الدولية.

- مشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة.
- مشروع مونوريل 6 اكتوبر.

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