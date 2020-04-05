قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

اتخذ النادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن أحمد حجازي مدافع الفريق السابق و نادي وست بروميتش الإنجليزي الحالي.





وقرر النادي الأهلي التعاقد مع حجازي مرة أخرى وعودته للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.





وأكدت تقارير صحفية أن النادي الأهلي سيبدأ في التفاوض نع أحمد حجازي ونادي وست بروميتش بشكل رسمي مع اللاعب في الأيام القادمة لضمه في الصيف القادم.





وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.