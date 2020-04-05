الحجر الزراعي ينجح في فتح سوق جديدة للموالح بالبرازيل





نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح سوق جدديد للموالح المصرية في دولة البرازيل، وفقًا لما أعلن عنه السيد القصير وزيـــــر الزراعــــة واستصــــلاح الاراضــــى.





وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى نجاح جلسات التفاوض مع دولة البرازيل والاجتماعات المشتركة، وتبادل زيارات الوفود والبعثات الفنية، في فتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح في السوق البرازيلية.





وقال العطار إنه لأول مرة يتم فتح سوق الموالح بدولة البرازيل أمام الصادرات المصرية، وذلك بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفد فنى من دولة البرازيل قام بعمل زيارات ميدانية للإطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجرى من أجل تلبية اشتراطــــات الصحـــة النباتية للجانب البرازيلى.





وأخطر الجانب البرازيلي، الحجر الزراعي المصري بالإشتراطات الفنية للتصدير، حيث تم دراسة مدى إماكنية تطبيق هذه الاشـــتراطــــات، والتي تبين توافقها مع الحجر الزراعى المصرى وإمكانية التصدير.

واشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالجهود التي يبذلها رجال الحجر الزراعي المصري، لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى بدول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصريـــــة الزراعيـــة لتلك الاســــــواق.











