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الحجر الزراعي ينجح في فتح سوق جديدة للموالح بالبرازيل
الأحد 05/أبريل/2020 - 04:01 م
نجحت الإدارة المركزية للحجر الزراعي في فتح سوق جدديد للموالح المصرية في دولة البرازيل، وفقًا لما أعلن عنه السيد القصير وزيـــــر الزراعــــة واستصــــلاح الاراضــــى.
وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى نجاح جلسات التفاوض مع دولة البرازيل والاجتماعات المشتركة، وتبادل زيارات الوفود والبعثات الفنية، في فتح الباب أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح في السوق البرازيلية.
وقال العطار إنه لأول مرة يتم فتح سوق الموالح بدولة البرازيل أمام الصادرات المصرية، وذلك بعد عملية تفاوض طويلة اشتملت على استقبال وفد فنى من دولة البرازيل قام بعمل زيارات ميدانية للإطلاع على نظام الإنتاج والتصدير والفحص الحجرى من أجل تلبية اشتراطــــات الصحـــة النباتية للجانب البرازيلى.
وأخطر الجانب البرازيلي، الحجر الزراعي المصري بالإشتراطات الفنية للتصدير، حيث تم دراسة مدى إماكنية تطبيق هذه الاشـــتراطــــات، والتي تبين توافقها مع الحجر الزراعى المصرى وإمكانية التصدير.
واشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالجهود التي يبذلها رجال الحجر الزراعي المصري، لفتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية وذلك من خلال التفاوض مع سلطات الحجر الزراعى بدول العالم المختلفة وكذلك التوافق مع اشتراطات الاستيراد الفنية اللازمة لنفاذ المنتجات المصريـــــة الزراعيـــة لتلك الاســــــواق.
وسبق أن أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى نهاية مارس الماضي، أنه مع بدء موسم التصدير ارتفاع صادرات الموالح لـ 920 ألف طن، مؤكدة زيادة تدفق صادرات الموالح إلى الصين وجارى الشحن والتصدير، طبقا للشروط الحجرية والتى تتفق مع الدول المستوردة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
وتم تصدير 920 ألف طن موالح، مع ملاحظة وجود زيادة في تدفق صادرات الموالح إلى الصين ، ومصر تحتل المركز الأول عالميا من حيث تصدير البرتقال إلى الأسواق العالمية، حيث يعبتر من أجود أصناف فى العالم.
وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.
وتمتااز الموالح المصرية بالجودة عالية، وخاصة البرتقال فهو منتج مميز ومرغوب عالمياً، ولدى الحجر الزراعى منظومة رقابية يقوم على فحص حجرى دقيق للصادرات الزراعية طبقا لاشتراطات الدول، وكلما يكون هناك فحص دقيق وإحكام الرقابة وتطبيق حرفى لاشتراطات الدول، لا يوجد لها رفض ويعطى سمعة عالية، وشهد موسم صادرت الخضر والفاكهة زيادة ملحوظة وسط إجراءات مشددة على جميع الصادرات الزراعيةلضمان زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية.
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