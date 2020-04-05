قضايا الدولة تتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا

قرر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق عامر، اليوم، إيداع مبالغ مالية لصالح صندوق "تحيا مصر"، كجزء يسير من رد الجميل للدولة المصرية، ومساندة الدولة في تفادى الأثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.





وقال المستشار حاتم عبدالعال الأمين العام لقضايا الدولة: ادراكا من هيئة قضايا الدولة لمسئوليتها الوطنية فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد وسائر بلدان العالم، وانطلاقا من الروح الوطنية لمستشاري الهيئة، وإعلاء لروح التعاون والبذل وإبراز لقيم التضحية التى كانت القيادة السياسية مضرب المثل فيها، فقر قررت الهيئة إيداع هذا المبلغ.





وفي سياق متصل، قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، يوم الخميس الماضي، إيداع 3 ملايين جنيه، كمساهمة من أعضاء النيابة الإدارية، في صندوق "تحيا مصر"، لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية، إن المسؤلية الوطنية في ظل الظروف التي تمر بها مصر، توجب علينا مساندة مجهودات الدولة لمواجهة الوباء العالمي لفيروس كورونا المستجد، ورفع تأثيرها عن بعض فئات الشعب المصري الأكثر تتضررا بالظروف.





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وفي السياق ذاته، قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، يوجه المبادرة التي أطلقها بشأن إنشاء صندوق كفالة الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا، إلى صندوق تحيا مصر، بحساب "الأزمات والكوارث" ويدعو جميع المصريين للمشاركة فيه لدعم هذه الأسر.





وتابع "السيد": هناك العديد من الأسر التي حل بها الضرر جراء فيروس كورونا، ومنهم الاسر التي تعتمد على دخل يومي، وإجراءات الدولة الهامة في الفترة الأخيره ستؤثر عليهم مما استوجب مساندتهم، والوقوف بجانبهم، وتقديم الإعانات لهم سواء بشكل مادي أو عيني.





وأشار المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، إلى أن صندوق تحيا مصر بحساباته المختلفة، سواء القضاء علي العشوائيات أو البنية التحتية يوجد به حساب خاص لمواجهة الأزمات، وهو الخاص بتلك المبادرة، وأكد على أن القضاة ستكون في طليعة المساهمين في التبرع لهذه المبادرة.





ونوه بأن منظمة الصحة العالمية صنفت كورونا كوباء عالمي، ولذلك لا تستطيع أي دولة بمفردها مهما كان حجمها وقوتها مواجهته بمفردها بدون الشعب، وأن المتأمل في المشهد العالمي يدرك جيدا أهمية دور الشعب وأن يكون شعب واعي، ومدركًا لحجم الموقف.





وأضاف أنه في ظل الأزمة التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع وفي سبيل تعزيز روح العطاء والشعور بالمسؤولية تجاه من يعانون، إذ يشهد الجميع أن الاقتصاد المصري في مراحل تقدم ونمو، ما يستوجب تكاملًا وتعاونًا من جميع أطياف هذا الشعب الكريم من أجل القيام بهذه المسؤوليّة حيال الأسر المتضررة من آثار مواجهة فيروس كورونا والتي تعتمد دخولها على العمالة اليومية.





وتابع "وعليه فإن نادي قضاة مصر ومع حرصه على إبقاء المبادرات الفردية، وهي ضرورية، ولكن يبقى الأساس هو تعزيز المبادرات الجماعية".





وذكر أن النادي يدعو جموع الشعب المصري للوقوف بجانب الدولة المصرية وبمدّ يد العون للجمعيات والمؤسّسات التي تحمل هذا العبء، والتي باتت تنوء بحمل هذه المسؤوليّات والتكاتف والتكافل مع تلك الأسر، وذلك بإنشاء صندوق أهل مصر لكفالة الأسر المضارة من تلك الأزمة.





وأوضح أن الصندوق ستشرف عليه الدولة وندعو الجميع للمساهمة والمشاركة فيه فما أحوج ما نكون إلى تعزيز هذه الروح كل بما يستطيع أن يقدم.



