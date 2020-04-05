رئيس الأنفاق ينفي تحديد موعد افتتاح 6 محطات بالخط الثالث

نفى الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، تحديد موعد افتتاح 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة.





وأكد والي، في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن هذه المحطات بالفعل جار إنهاء الرتوش النهائية لها، ويتم إجراء اختبارات وتجارب التشغيل، لتكون جاهزة للتشغيل النهائي خلال الأيام القادمة وقبل شهر رمضان، ولكن لم يتم تحديد موعد هذا الافتتاح.





وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه المحطات الستة تمتد بطول 7 كم بدءا من محطة النزهة حتى محطة عدلي منصور، وتشمل أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو: (النزهة هشام بركات قباء عمر بن الخطاب الهايكستب عدلي منصور ).





وأكد، على أنه يتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للعاملين في مواقع العمل بالمحطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل استمرار أعمال التعقيم والتطهير لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم.





وفيما يلي تستعرض الفجر ابرز معلومات عن المحطات الست وهم:

- أولا محطة النزهة:

تعتبر أول محطة فوق الأرض، يصل ارتفاعها 10 م فوق سطح الارض، بعدما تم تحويلها إلى محطة علوية بدلا من نفقية عقب تسرب المواد البترولية للتربة بها منذ بدايات أعمال إنشاءها، وتقع في نهاية نادي الشمس بالقرب من منطقة جسر السويس.





- ثانيا محطة هشام بركات:

تعد أول محطة علوية حقيقية والمقامة على كباري يصل ارتفاعها إلى 12 متر فوق سطح الأرض.

- ثالثا محطة قباء:

تخدم المحطة المنطقة المجاورة لها والتي تعد من المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وتقع بالقرب من مستشفى السعودي الألماني.





- رابعا محطة عمر ابن الخطاب:

من محطة عمر بن الخطاب، يسير القطار في اتجاة اليسار نحو كوبري الحرفيين وصولا لكوبري الهايكستب.





- خامسا محطة الهايكستب:

تقع بالقرب من طريق الإسماعيلية الصحراوي، وصولا لمحطة عدلي منصور، وتعد المحطة الأعلى ارتفاعا ضمن المحطات الستة، حيث يصل ارتفاعها إلى 16 متر فوق سطح الأرض.





- سادسا محطة عدلى منصور:

هي المحطة النهائية بالخط الثالث، تعد محطة تبادلية مع القطار المكهرب الذي مقرر ان يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتقع بالقرب من موقف العاشر.