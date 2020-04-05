بعد أتربة اليوم.. الأرصاد تكشف الطقس المتوقع غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانًا، حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على كافة محافظات الجمهورية، بعد الأتربة التي شهدتها مصر اليوم.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.





الوجه البحري

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، شبورة مائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد

يسود طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة.





جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 15 درجه، وسوهاج العظمي 31 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمي 36 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمي 39 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمي 27 درجة والصغرى 14 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالأرصاد: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة، وشمال الصعيد حار نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة.





ارتفاع درجات حرارة الأمس





وشهد أمس السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة بمعدل 6 درجات، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وشهد الوجه البحرى أيضا طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة نهارا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للررودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.



