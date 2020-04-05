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"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: عبير احمد
ضربت عاصفة ترابية أنحاء القاهرة صباح اليوم والتي أثرت على الرؤية وعلى حركة المواطنين.

واتقطت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية بعض اللقطات للعاصفة في مدينة نصر، حيث خلت الشوارع من المارة، وارتدى العديد من المواطنين الكمامات ليس خوفًا من كورونا فقط بل والتراب أيضًا.

وأغلقت العديد من المحال التجارية والأكشاك أبوابها مبكرًا بسبب العاصفة، حيث فضل المواطنين قضاء أوقاتهم بالمنازل، خشية التعرض لمشكلات صحية بسبب استنشاق الأتربية.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية
"شوارع خالية".. مدينة نصر نصر تحت العاصفة الترابية

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