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رد رسمي.. ليفربول يعلق على قراراستمرار تعليق البريمير ليج

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:13 م
ليفربول
ليفربول
وكالات

رد نادي ليفربول على قرار استمرار تعليق النشاط الرياضي بأنجلترا، وكذلك بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأصدر مسئولو الريدز بيانا رسميا ردا على قرارات رابطة "البريمير ليج" حول عدم استئناف الدوري إلا بعد استقرار الأوضاع تماما في ظل أزمة فيروس كورونا المتفشي حاليا في جميع أنحاء البلاد.

 

وأعلن ليفربول في بيانه الرسمي اليوم السبت، ترحيبه بشكل كبير ببيان الرابطة الصادر أمس الجمعة، مؤكدا دعم النادي المتواصل لمنظمة الصحة الوطنية في إنجلترا، قائلا: "نرحب أيضا بالتزام الرابطة بإنهاء الموسم الحالي (2019-2020) فقط عندما يكون ذلك آمنا".

 

وأضاف البيان: "على مستوى النادي، تم اتخاذ العديد من التدابير الأخرى لحماية مستحقات موظفينا على المدى القصير والطويل، بعد اجتماع بين أعضاء الإدارة الذين قرروا إعطاء الموظفين رواتبهم كاملة بنسبة 100% على الرغم من تعليق المباريات".

 

وتابع البيان: "هناك تفاعل نشط مستمر حول تخفيض رواتب اللاعبين خلال الفترة التي لا توجد فيها مباريات حسب الجدول الزمني، هذه المناقشات معقدة ونتيجة لذلك فإن العملية مستمرة، بالإضافة إلى ذلك مع أهمية الصحة لجميع موظفي النادي تم اتخاذ عدد من الخطوات الاستباقية لمساعدة الموظفين خلال الأزمة".

 

وأشار البيان إلى أنه: "تم تقديم تبرع كبير لبنك سانت أندرو الغذائي في شمال ليفربول من قبل لاعبي الفريق الأول ومؤسسة النادي، وتم إطلاق نداء الطوارئ من بنك ليفربول لمساعدة المحتاجين ويواصل موظفو النادي التطوع للمساعدة في ضمان العائلات للغذاء طوال الأزمة وما بعدها".

 

كما أعلن نادي ليفربول إطلاق مبادرة "LFC Connect" وهي للعزل الاجتماعي وتهدف إلى الاتصال الهاتفي مع أكثر الفئات ضعفا في مجتمعاتنا، وأوضح النادي: "كان فريق خدمات المتابعين لدينا مشغولا بالاتصال والتحدث مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".

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