محافظ الإسكندرية يكرم الأطباء والعاملين في مستشفى العجمي للعزل (صور)



وأضاف: " لقد واجهتم بكل شجاعة مرضا متفشيا في أنحاء العالم لم تستطع كبار دول العالم مواجهته "، مؤكدا أن الأطباء عانوا لسنوات طويلة إلى أن جاءت إرادة الله لإعاطئهم حقوقهم التي يستحقونها، فجميعهم على قدر من المسئولية ويعي خطورة هذه المرحلة، وأنه يجب على المصريين جميعا الاقتداء بهم واتباع التعليمات اللازمة للتصدي لهذا الفيروس، فهذه الأزمة من الممكن أن تقضي تماما على الدول لذا لابد من التصدي لها، وبقوة وحزم مع المخالفين.



من جانبها قدمت الدكتورة جاكلين عازر الشكر لجميع الطاقم بالمستشفى، مؤكدة أن جميع المسئولين يعلمون جيدا خطورة وقدر تضحياتهم التي قدموها، لذا فالجميع خلفهم ويقدم لهم كامل الدعم بأي شكل من الأشكال، جزءا من رد الجميل لما فعلوه خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.



وأطلق اليوم محافظ الإسكندرية، مبادرة "دعمك حياة"، والتي تهدف إلى تلقي مساهمات من رجال الأعمال بالإسكندرية للمستشفيات بنطاق المحافظة والتبرع بأجهزة التنفس الصناعي وجميع الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لها.



وقال" الشريف" في تصريح صحفي إنه بالفعل بدأ العديد من رجال الأعمال بمحافظة الإسكندرية بالتبرع بأجهزة وأدوات طبية ذو جودة وأسعار عالية، موجهًا خالص الشكر إلى رجال الأعمال على تعاونهم وتفاعلهم ومساهمتهم في كل المبادرات التي تقوم بها المحافظة وتشرف عليها وتتابعها.



ووجه محافظ الإسكندرية الشكر إلى شعب الإسكندرية على تفاعله مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة، بقوله" أننا نثق في شعب الإسكندرية أنه سيكون خلال الفترة القادمة علي قدر من المسئولية ومزيد من الجدية ومزيد من الإلتزام والانضباط لكي نستطيع أن نعبر جميعا بسلام من المرحلة الحالية، الإسكندرية تقدر بنا جميعًا."



من جانبها؛ أوضحت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، أن مبادرة "دعمك حياة" تهدف إلى دعم القطاع الصحي بالإسكندرية ككل ودعم احتياجات المستشفيات وجميع المستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، بالإضافة إلى دعم "جيشنا الأبيض" أعضاء الفريق الطبي أنفسهم الذين يبذلوا قصارى جهدهم.

وأشارت عازر إلى أن "الإسكندرية تقدر" ليس فقط بمسئوليها ولكن بمواطنيها وشعبها ورجال أعمالها وجمعياتها وكل فئات المجتمع المدني. لافتة إلى أننا منتظرين كامل الدعم من كل الجهات وقدر من التبرعات نقدر نوجها لكافة الاحتياجات الموجودة في القطاع الطبي.



كرم، اليوم الأحد، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ طاقم من أطباء وتمريض وعمال مستشفى العجمى العام النموذجي غرب الإسكندرية، والتي تم تحويلها إلي حجر صحي للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، تقدير وإعزاز لمجهوداتهم المبذولة خلال الأسابيع الماضية في التصدي للفيروس.ووجه محافظ الإسكندرية تحية تقدير وإعزاز للطاقم الطبي بالمستشفى قائلا: " لو نستطيع تقبيل رؤوسكم وأيديكم لفعلناها، فأنتم بالفعل كما أطلق عليكم جيش مصر الأبيض، الذي تصدى للدفاع عن الوطن في حربه على الوباء كجنود حرب أكتوبر في حربهم على الأعداء، فأنتم جيش بالفعل، أثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن، ومصر تفخر بكم جميعا والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرة لكم."