المدابغ: الحكومة خصصت 500 مليون جنيه للنهوض بـ "الروبيكي"

أشادت شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهررة بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزارء، بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وايضا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى





وقال محمد مهران رئيس شعبة اصحاب المدابغ وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة إن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اصدر قرارا بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بالإلتزام بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم، وايضا توفير مبلغ 300 مليون جنيه، لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.





واشاد "مهران" بهذا القرار و بدعم ومساندة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لتحركات الشعبة في الفترة الماضية لتوضيح كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا القطاع ورفعها الي الجهات المعنية المختلفة مشيدا بالاستجابة السريعة و إصدار هذا القرار لمساند أصحاب المدابغ واستكمال مراحل التطوير بمدينة الروبكي .





وكدـ مهران على دور مجلس إدارة شعبته الذي كان له دافعا كبيرا وراء التحركات التي تمت لإفادة هذا القطاع وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة كافة المعوقات التي تواجه أصحاب المدابغ والتي بناءا عليها بدأنا التحرك مع الجهات المعنية المختلفة.









وافق مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن توفير 500 مليون جنيه لاستكمال مشروعات بمدينة الجلود بالروبيكي.

وأوضح مجلس الوزراء أنه تم الموافقة على إتاحة مبلغ 200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي ضمن المرحلة العاجلة الأولى من المشروع، بهدف إلزام أصحاب المدابغ بنوعية وخصائص مياه الصرف المطابقة للتصميم.

كما وافق المجلس على توفير 300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.



