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"بسبب العاصفة".. شوارع عين شمس خالية حتى إشعار آخر

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: مصطفى الديب
التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عددا من اللقطات لشوارع منطقة عين شمس حيث خلت تمامًا من المارة بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد منذ صباح اليوم. 

وامتلأت سماء المدينة بالأتربة التي جعلت الرؤية متعذرة، والتي سببت الكثير من المشكلات لدى المواطنين الذين ويعانون من أمراض الصدر، وفضل الجميع البقاء بمنزله. 

وأغلقت أغلب المحال التجارية أبوابها، حيث توقفت معظم حركات البيع والشراء خاصة مع اقتراب بدء ساعات الحظر في إطار إجراءات الحد من انتشار فيرس كورونا والمستجد. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"بسبب العاصفة".. شوارع عين شمس خالية حتى إشعار آخر
"بسبب العاصفة".. شوارع عين شمس خالية حتى إشعار آخر
"بسبب العاصفة".. شوارع عين شمس خالية حتى إشعار آخر
"بسبب العاصفة".. شوارع عين شمس خالية حتى إشعار آخر

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