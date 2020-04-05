محافظ الفيوم يسلم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية للمستشفيات

قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم تزويد عدد من مستشفيات المحافظة بمستلزمات حماية شخصية للفرق الطبية، وأجهزة سونار، وتنفس صناعي، مقدمة من مؤسسة أهل مصر للتنمية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية فى مواجهة المخاطر المحتملة للعدوى بفيروس كورونا المستجد.





وأوضح " الأنصاري"، أن هذه المستلزمات تشمل قفازات طبية، وأقنعة طبية جراح " surgical mask "، وواقيات وجه “ face shield "، بالإضافة إلى معاطف طبية كبيرة وصغيرة “ Medical Gown ”، وأوفر شوز، وواقى رأس " Over head "، وهى مستلزمات حماية شخصية لطاقم الأطباء، هذا بالإضافة إلى جهاز سونار، وجهازى تنفس صناعي.





وفى هذا الإطار، استقبل الدكتور أحمد الأنصارى ؛ محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك فى تزويد مستشفيات الفيوم، بالمستلزمات الطبية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، وعقب اللقاء قام محافظ الفيوم، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بزيارة لمستشفى الفيوم العام لمتابعة أعمال تسليم المستلزمات الطبية الجديدة للمستشفى.





وأكد محافظ الفيوم، أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تقوم بها فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، ودعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مثمنًا المشاركة الفعالة لمؤسسة أهل مصر فى دعم القطاع الصحي بمحافظة الفيوم بالأجهزة الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية للأطباء.





فيما أعربت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن تقديرها لجهود محافظ الفيوم فى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي، مشيرةً أن الأجهزة والمستلزمات الطبية التى قدمتها المؤسسة للمحافظة كدفعة أولى تم توزيعها على مستشفيات الفيوم العام، والجامعة، والصدر، والحميات، وسنورس المركزى.



