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محافظ الفيوم يسلم أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية للمستشفيات
الأحد 05/أبريل/2020 - 04:25 م
ريهام على
قال الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، إنه تم تزويد عدد من مستشفيات المحافظة بمستلزمات حماية شخصية للفرق الطبية، وأجهزة سونار، وتنفس صناعي، مقدمة من مؤسسة أهل مصر للتنمية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الطبية فى مواجهة المخاطر المحتملة للعدوى بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح " الأنصاري"، أن هذه المستلزمات تشمل قفازات طبية، وأقنعة طبية جراح " surgical mask "، وواقيات وجه “ face shield "، بالإضافة إلى معاطف طبية كبيرة وصغيرة “ Medical Gown ”، وأوفر شوز، وواقى رأس " Over head "، وهى مستلزمات حماية شخصية لطاقم الأطباء، هذا بالإضافة إلى جهاز سونار، وجهازى تنفس صناعي.
وفى هذا الإطار، استقبل الدكتور أحمد الأنصارى ؛ محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، لبحث سبل التعاون المشترك فى تزويد مستشفيات الفيوم، بالمستلزمات الطبية وتفعيل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، وعقب اللقاء قام محافظ الفيوم، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، بزيارة لمستشفى الفيوم العام لمتابعة أعمال تسليم المستلزمات الطبية الجديدة للمستشفى.
وأكد محافظ الفيوم، أهمية المشاركة المجتمعية والدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التى تقوم بها فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، ودعم المجالات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، مثمنًا المشاركة الفعالة لمؤسسة أهل مصر فى دعم القطاع الصحي بمحافظة الفيوم بالأجهزة الطبية ومستلزمات الحماية الشخصية للأطباء.
فيما أعربت الدكتورة هبة السويدى، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن تقديرها لجهود محافظ الفيوم فى النهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة وعلى رأسها القطاع الصحي، مشيرةً أن الأجهزة والمستلزمات الطبية التى قدمتها المؤسسة للمحافظة كدفعة أولى تم توزيعها على مستشفيات الفيوم العام، والجامعة، والصدر، والحميات، وسنورس المركزى.
أحدث تطورات كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض.
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