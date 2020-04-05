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"الهلال الأحمر" يواجه كورونا بـ 1000 سيارة إسعاف و13 غرفة عمليات
الأحد 05/أبريل/2020 - 04:17 م
الفجر السعودي
أعلن "الهلال الأحمر" السعودي، مساء اليوم الأحد، عن حشد جهوده لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وقال الهلال الأحمر، في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "تم تجهيز أكثر من 1000 سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، إضافةً إلى تدريب الكوادر البشرية من خلال 13فرضية، وإقامة 485 مركزًا و13 غرفة عمليات للمشاركة في جهود مواجهة الجائحة".
هذا وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي 2385 حالة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات.
ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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