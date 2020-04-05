"الهلال الأحمر" يواجه كورونا بـ 1000 سيارة إسعاف و13 غرفة عمليات





أعلن "الهلال الأحمر" السعودي، مساء اليوم الأحد، عن حشد جهوده لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال الهلال الأحمر، في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه " تم تجهيز أكثر من 1000 سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا، إضافةً إلى تدريب الكوادر البشرية من خلال 13فرضية، وإقامة 485 مركزًا و13 غرفة عمليات للمشاركة في جهود مواجهة الجائحة".





هذا وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي 2385 حالة أغلبها مرتبط بالتنقل والتجمعات.



