رياح مثيرة للأتربة في سماء القاهرة والمحافظات (صور)

رصدت عدسة "الفجر" رياح مثيرة للأتربة والرمال علي بعض المناطق الشمالية حيث توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الأحد، رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، معتدلة على الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد.





كما توقع الخبراء طقس لطيف نهارًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





والطقس ليلًا مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على باقى الأنحاء وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.





وفي نفس السياق، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الموجة الخماسينية التي تشهدها مصر حاليًا ستنتهي مع نهاية اليوم الأحد، وستتحسن خلالها الرؤية تدريجيا خلال الساعات القادمة و حذر أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية بعدم التعرض المباشر لهذه الأجواء خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.





وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا لتعود إلى المعدلات الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، مع هدوء في سرعات الرياح وستعاود الشبورة المائية في الظهور، فجر الاثنين، بشكل خفيف وغير مؤثر على الرؤية.

كما اتقطت عدسة بوابة الفجر الإلكترونية بعض اللقطات للعاصفة في مدينة نصر، حيث خلت الشوارع من المارة، وارتدى العديد من المواطنين الكمامات ليس خوفًا من كورونا فقط بل والتراب أيضًا.

وأغلقت العديد من المحال التجارية والأكشاك أبوابها مبكرًا بسبب العاصفة، حيث فضل المواطنين قضاء أوقاتهم بالمنازل، خشية التعرض لمشكلات صحية بسبب استنشاق الأتربية.



