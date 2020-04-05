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مفاجأة.. وفاة أول حالة مصابة بكورونا بالغربية ومصدر طبي: "مش بسبب الفيروس"

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:29 م
مديرية الصحة بالغربية
مديرية الصحة بالغربية
نجلاء البسيوني
كشفت مصادر طبية مديرية الصحة بالغربية، عن تسجيل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا في الغربية، وذلك بعد أن تحولت النتيجة إلى سلبية بيوم واحد.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الوفاة نتيجة مضاعفات أمراض أخرى، وعمره 82 عاما، وهو والد مدير المطعم الشهير، في طنطا، والذى كان سببا في إصابة والده " المتوفي" ووالدته، و7 حالات أخرين في قرية الهياتم، والتي تم عزلها صحيا من يوم الاربعاء الماضي، وان المتوفي جاءت نتيجته سلبية قبل بيوم واحد من وفاته.

ومن جانبها تواصل مديرية الصحة بالغربية، اجراءات الفحوصات والتحاليل الطبية لأهالي قرية الهياتم، وتم فحص نحو 620 شخص من أهالي القرية وجميع النتائج جاءت سلبية، كما تواصل القيادات التنفيذية أعمال التعقيم والتطهير في شوارع القرية.

أحدث تطورات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الأربعاء الماضى، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

6 وفيات جديدة

وأشار إلى تسجيل 69 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم أردني الجنسية و5 مصريين.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و52 حالة وفاة.

تحليل بيانات الوضع الوبائي

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحليل بيانات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في جمهورية مصر العربية، حيث إن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة العمرية من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مضيفةً أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وأوضحت أن نسبة الذكور بلغت 61% من إجمالي المصابين، وبلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام، مؤكدة استمرار استقرار الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع الوبائي العالمي.

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