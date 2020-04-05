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بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، وصول 5 شاحنات مُحملة بـ 32 ألف و18 كرتونة عائلية من المواد الغذائية الاساسية المتنوعة مقدمه من بنك الطعام المصري بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي على 282 جمعية أهليه بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتوزع علي الأسر الأكثر احتياجًا.

وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

حيث أوضح محافظ كفرالشيخ، في بيان، أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الاسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا انه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي اثرت وبشكل مباشر علي الكثير من فئات المجتمع.


من جانب أخر، فقد تفقد محافظ كفرالشيخ، شوارع المدينة لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

وحرص محافظ كفرالشيخ، على توزيع الكمامات والقفازات للعاملين وعمال النظافة الذين ينتشرون في الشوارع، لرفع القمامة والمخلفات، للحفاظ عليهم وحمايتهم.

وأكد التنبيه على العاملين الميدانيين بالمحافظة، بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل من دون إخلال بالعمل.

ونوه محافظ كفرالشيخ، بوجوبية رش وتعقيم كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة، وبذل المزيد من الجهد وتكثيف أعمال الرش والتطهير باستخدام المعدات اللازمة، مشددًا على رؤساء الأحياء باستكمال خطة التطهير، وذلك في اطار الحد من انتشار فيروس كورونا.

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتشديد الرقابة الصحية على جميع المنافذ ومحلات السلع الغذائية، بما فيها اللحوم، والأسماك، والخضروات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ومديرية الطب البيطري، ومديرية التموين، وكذلك تكثيف نقاط التفتيش علي مداخل ومخارج المحافظة لتوقيع الكشف الطبي على القادمين من المحافظات الأخري، خوفا من تسرب فيروس "كورونا المستجد" داخل المحافظة.

بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)
بنك الطعام المصري يوزع 32 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري "كورونا" بكفرالشيخ (صور)

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