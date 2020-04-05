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نجم الأهلي يواصل تدريباته البدنية داخل المنزل

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد الصو
واصل رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء الفقرات البدنية في المنزل في ظل تعليق النشاط الرياضي في مصر بسبب فيروس كورونا.

ويؤدي رامي ربيعة، برنامجًا بدنيًا بشكل يومي كباقي لاعبي فريق الأهلي، إلتزامًا بالبرنامح الذي يرسله توماس بينكيل، مدرب أحمال الأهلي، لجميع اللاعبين عبر "الواتس آب".

ونشر رامي ربيعة صور تدريباته في المنزل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" معلق عليها: "أبقى في المنزل لتبقى آمنًا".

وبات رامي ربيعة، أحد الركائز والعناصر الأساسية في تشكيل النادي الأهلي منذ تولي السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الكروي الجاري، قبل أن يقوم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بالاتفاق على كافة تفاصيل عقد اللاعب الجديد في الفترة الماضية وقبل توقف النشاط الكروي.

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