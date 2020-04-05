عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

أسقطت الهيمنة الأمريكية وفككت الوحدة الأوروبية وتربعت على عرش القوى العظمی في نظام سیاسی مختلف



احتياطى العملات في الصين «2 تريليون و454 مليارا و275 مليون العن دولار» يكفي لمحو الرأسمالية المتوحشة من الوجود

الدول الوطنية تسترد سلطتها بعد أن أضعفتها العولمة ولكن الفشل في علاج أزمات ما بعد كورونا يضاعف من عدد الدول الفاشلة



لم يستطع الطب بكل خبرته وأبحاثه وغروره أن يثبت وجوده أمام فيروس يسكن المليون منه على طرف رأس دبوس إبرة ويضع على رأسه تاج الوباء ويحمل لقب كورونا.

عجز الأطباء عن صد حالات الجرف الجماعي في نهر الموت الذي يقذف بالبشر إلى الضفة الأخرى وكأننا دمي في مسرح عرائس تحركها يد مجهولة كما تشاء دون أن يكون لنا حق الاعتراض.

تحولت المدارس والمسارح والمتاحف إلى بيوت أشباح وأصبحت الطائرات والسفن والقطارات أطنانا من الخردة واتفقت قنوات التليفزيون المحلية والعالمية على جملة واحدة: خليك في البيت لتصبح بيوت ملياري إنسان أكبر حجر صحي في التاريخ.

تجمدت العولمة ولم تعد الدنيا قرية صغيرة ونالت الدول المختلفة (القوية والضعيفة الثرية والفقيرة المتدينة والفاجرة المتغطرسة والمتواضعة) النصيب نفسه من الشعور بالعجز ليحمل زمن ما بعد كورونا مزيدا من الانكفاء على الداخل وتراجع القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والبحث عن الاكتفاء الذاتي ومعارضة الهجرة.

إنها رؤية ريتشارد هاس الرئيس السابق المجلس العلاقات الخارجية (نيويورك) التي اختلفت تماما عن ما سمعت منه عندما التقيت به في صيف ۲۰۱۳.

حرب عالمية مباغتة.. بلا جيوش.. بلا أسلحة.. اشتعلت رغما عنا .. وسخرت من النظام الدولى القائم.. واستهانت بمتاعبه وصراعاته وقضاياه.. ووضعت عقائده وأيدلوجياته السياسية في مأزق صعب وخيرته بين التغيير والتدمير.

ومثل ما سبق من حروب عالمية.. ستنهار إمبراطوريات وتتوج غيرها .. وتهزم أفكار وتنتصر غيرها .. وتصعد دول وتهبط غيرها.

شطبت الحرب العالمية الثانية بريطانيا وفرنسا من قائمة القوى العظمى وعمدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ليتصدرا القائمة.. ولكن.. الحرب الباردة التي انفجرت بينهما انتهت بهزيمة الشيوعية وانتصار الرأسمالية فيما عرف بنهاية التاريخ».. ووصف بعالم القطب الواحد » الملوث بالغطرسة الأمريكية.

غطرسة ضاعف من تعسفها حكم اليمين الجمهوری) كلما فاز برئاسة البلاد حتى انفلتت تماما بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الذي تصرف على أنه الرب الأعلى للكون المعفى من العقاب مهما ارتكب والناجي من الذنب مهما فعل.

بقرار فردی منه منع مواطني جنسيات متعددة من دخول الولايات المتحدة ومن طرف واحد بنى سورا على الحدود مع المكسيك، ودون مباحثات ثنائية ألغى اتفاقيات للتجارة الحرة مع الصين ودون استشارة الفلسطينيين فرض ما سمي بصفقة القرن وتعهد بتنفيذها رغم أنوفهم.

وبإلغائه الاتفاق النووي الإيرانى دون مشورة الشركاء الأوروبيين أصيبت الرأسمالية بفيروس الاختلاف وظهرت على أفراد عائلتها أعراض حمى الانقسام.

وبتطاير فيروس كورونا بدت من بعيد أصوات أجراس قداس وفاة الرأسمالية.

لقد قامت الرأسمالية على مبدأ: دعه يعمل دعه يمر، الذي عبر عنه نبى الاقتصاد الحر آدم سميث في كتابه «ثروة الأمم» المقصود به حرية الأفراد في الإنتاج بلا قيود حكومية وحرية التصدير بلا حواجز جمركية.

ولكن بسبب وباء الكورونا تلاشت حرية الانتقال من دولة إلى أخرى ولو لم تكن هناك تأشيرات دخول كما هو الحال بالنسبة المواطني الاتحاد الأوروبي (500 مليون نسمة) وكأن الفيروس أعاد إلى الواقع ما سبق أن ألغاه النظام الدولي.