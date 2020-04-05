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مساعدات الدول العربية في مكافحة كورونا عالميًا (فيديو)

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر

برزت المساعدات العربية في مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" عالميًا، فقد وجه ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "دعمًا ماليًا قدره 10 ملايين دولار" إلى منظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا.

وقدم مركز الملك سلمان بالتعاون مع المساعدات الإماراتية والصحة العالمية 81 سيارة إسعاف و6 عيادات متنقلة لـ13 محافظة يمنية، ومساعدات صحية لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار، كما أمدت السعودية جمهورية الصين الشعبية بمساعدات طبية لمواجهة فيروس كورونا، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وجاءت المساعدات الإماراتية بأكثر من 100 شحنة لأكثر من 53 دولة حول العالم، شملت: "الصين وباكستان وأفغانستان وسوريا وإيران"، ووفرت دولة الكويت 60 مليون دولار لصالح تمويل برامج الاستجابة للتصدي لفيروس كورونا عالميا.

وتضامن الأطباء العُمانيين المتدربين في المستشفيات الفرنسية مع زملائهم الفرنسيين لعلاج مرضى كورونا، وأطلقت مصر مساعدات طبية عاجلة لإيطاليا فى ظل انتشار كبير لكورونا بالبلد الأوروبي؛ لتشيد المنظمات الدولية بدور العرب الفعال في مواجهة وباء كورونا.

ووفقاً لأحدث البيانات، تخطت عدد الإصابات بالفيروس عالميًا المليون و225 ألف حالة، وزاد عدد الوفيات عن 66 ألف حالة، في حين تماثل أكثر من 253 ألف شخص للشفاء.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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