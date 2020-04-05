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بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:32 م
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
الفجر الرياضي
يرفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، إلغاء منافسات دور قبل النهائى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد انتشار فيروس كورونا.



وكانت هناك بعض الجلسات والمفاوضات من قبل رئيس الكاف أحمد أحمد، ، مع أعضاء المكتب التنفيذي للكاف ولم يجد الكاف سوى تأجيل لقائي الزمالك أمام الرجاء المغربي والأهلى أمام الوداد المغربي بعد أن كان من المقرر أن تقام المباراتان فى الأول من مايو المقبل بعد انتشار فيروس كورونا،


 ومن جانبه وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية للسيطرة على الكورونا ،استقر الكاف على تحديد موعد المباراتين خلال شهر يونيو المقبل بشكل مبدئي.



وقام رئيس الكاف بتشكيل لجنة طوارئ، لحسم موقف بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم.



يذكر ان علف  الكاف جميع الأنشطة والبطولات  الافريقية وتأجيل منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الأفريقية 2021 بجانب تأجيل بطولة الأمم الأفريقية للمحليين.




ويترقب النادي الأهلى والزمالك قرارات الكاف ومصير بطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة بعد صعود الفريقين إلى منافسات الدور قبل النهائى وقطعهما شوطا كبيرا نحو التتويج باللقب القاري المنتظر للقطبين.


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