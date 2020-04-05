Advertisements

نيرمين الفقي: "بحبك يا بلدي وفخورة بيكي وبجيشك وبشعبك "

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:12 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
الفجر الفني
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكانت الصورة مكتوب عليها، علي لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "سننتصر جميعاً وسيذكر التاريخ، عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".

وعلقت "الفقي"، علي الصورة قائلة "بحبك يا بلدي وفخورة بيكي وبجيشك وبشعبك وعلي رأسها أبونا وأخونا و حببنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحميك ويعينك علينا".

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي تعرضت لشائعة تقول أنها تم خطبتها ولكن سرعان ما نفت النجمة خبر خطوبتها الذى ردده العديد من رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ 34 دقيقة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 19 ساعة

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ أقل من ساعة

"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

نيرمين الفقي تشعل مواقع التواصل بـ"كاش مايوه شفاف" في الساحل

نيرمين الفقي بإطلالة "أنيقة" في أحدث ظهور لها (صور)

علا غانم تحتفل بزواج ابنتها نرمين الدفراوي: "ابنتي هي العروسة الرائعة"

نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها بمجموعة من الصور

شاهد.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها بـ"مايوه" على أالشاطئ (صور)

شاهد.. نيرمين الفقي تغازل جمهورها بفستان أزرق (صور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب