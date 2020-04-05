نيرمين الفقي: "بحبك يا بلدي وفخورة بيكي وبجيشك وبشعبك "

Advertisements

نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وكانت الصورة مكتوب عليها، علي لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "سننتصر جميعاً وسيذكر التاريخ، عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".



وعلقت "الفقي"، علي الصورة قائلة "بحبك يا بلدي وفخورة بيكي وبجيشك وبشعبك وعلي رأسها أبونا وأخونا و حببنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يحميك ويعينك علينا".



يذكر أن الفنانة نرمين الفقي تعرضت لشائعة تقول أنها تم خطبتها ولكن سرعان ما نفت النجمة خبر خطوبتها الذى ردده العديد من رواد السوشيال ميديا على مدار الساعات الماضية.