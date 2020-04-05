تضاعف الطلب الإلكتروني على السلع الغذائية 6 مرات بسبب كورونا

تضاعفت عمليات الشراء من السلاسل التجارية الكبري من خلال المنصات الإلكترونية 6 مرات عن الحجم المعتاد بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا وفقاً لشركة كارفور مصر.





وأكدت الشركة على سعيها لتوفير كافة السلع واحتياجات العملاء خلال الظروف الاستثنائية التي نمر بها جميعًا.





واتخذت الشركة عدة إجراءات لمواكبة معدلات الطلب المرتفعة وازدياد عمليات الشراء من خلال المنصة الإلكترونية، والذي وصلت إلى ستة أضعاف حجم الطلب المعتاد، لذلك قامت بتعيين المزيد من الموظفين لفريق عمل التجارة الإلكترونية، وزيادة فريق كامل لتقديم الخدمة الهاتفية، وزيادة ساعات عمل فريق التجارة الإلكترونية للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة مقسمة إلى ورديتين.





وقامت الشركة مؤقتا بتخفيض عدد طلبات التوصيل المتاحة للمشتريات الجديدة ليتم تلبية جميع الطلبات السابقة، لضمان إرضاء العملاء بجانب بإيقاف التعاملات مسبقة الدفع بشكل مؤقت مع تسوية كافة المدفوعات السابقة خلال عشرة أيام، بالإضافة إلى زيادة عدد مواعيد التسليم وإعطاء العملاء خيار عدم قبولها.





ونجحت الشركة خلال الفترة الماضية في الحفاظ على توافر كافة السلع بجودة متميزة وأسعار مستقرة بجميع الفروع وذلك بفضل الخطط الإستراتيجية لتوفير مخزون سلعي يغطي احتياجات العملاء لفترة طويلة لضمان استقرار الأسعار.





واتخذت الإجراءات الوقائية وفقاً لأعلى المعايير العالمية لضمان بيئة أمنة للتسوق في جميع الفروع.





وقامت الشركة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي، بإطلاعه على كافة الإجراءات المتخذة سواء الاستباقية أو أي تحديثات، يأتي ذلك إطار سياسة الشفافية.