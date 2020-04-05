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تعرف على موعد حفل مدحت صالح اليوم على "يوتيوب"

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:22 م
مدحت صالح
مدحت صالح
مي مرسي
تبث وزارة الثقافة اليوم الأحد 5 إبريل حفل للفنان مدحت صالح في تمام الساعة التاسعة مساء، وذالك عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،من ضمن عروض المبادرة الالكترونية التي تقدمها وزراة الثقافة لتسلية الجمهور من خلال هذه الحفلات في ظل البقاء في المنزل والتي تحمل اسم "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك".

ويشارك مع مدحت صالح في هذا الحفل عازف البيانو عمرو سليم وفرقته،ويقدم "صالح" في هذا الحفل نخبة مختارة من أروع أغانيه التي تعاون فيها مع عدد من الملحنين ومن أهم هذا الأغاني أغنية "أكيد"،"حكاية وردية"،"لا تسووي دموع"،"كوكب تاني"و "المليونيرات".

وبعد ذالك يقدم أعمال تراث الموسيقى العربية والذي يعقبه عرض مسرحي باسم "ضحكة مصر"،وهي من تأليف ريهام عبد الحميد وكلمات طارق علي وإخراج وليد الشهاوي،ويقوم عدد من الشخصيات بتجسيد أدوار كوميدية في من خلال مقتطفات من أعمالهم المسرحية

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وزارة الثقافة مدحت صالح مبادرة خليك في البيت الثقافة بين ايديك حفل غنائي

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