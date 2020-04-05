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"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: ياسمين عليوة
ضربت عاصفة ترابية أنحاء البلاد منذ صباح اليوم الأحد، والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية عددا من اللقطات لشوارع القاهرة والجيزة والتي جاءت فيها الحياة طبيعية إلى حد كبير. 

وعلى الرغم من الأتربة التي ملأت سماء القاهرة والجيزة، وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية بضرورة الجلوس في المنازل للحد من انتشار كورونا إلا أن الكثير من المواطنين تواجدوا في الشوارع سعيًا وراء لقمة العيش. 

حيث جاءت المشاهد معبرة للغاية، فنجد عدد من السيدات يفترشن الشارع ببضاعتهن، فهؤلاء المواطنات لا يمتلكن ترف الجلوس بالمنزل حتى ولو هددتهن عاصفة ترابية أو وباء قاتل. 

ثم نجد كذلك عدد من اللقطات للكثير من عربات النقل الخاصة والعامة بها الكثير من المواطنين الذين فيما يبدو هم عائدين من أشغالهم، حيث إن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص لم تعط موظفيها إجازات أو حتى قللت ساعات العمل. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 25 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و71 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا
"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا

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