"في شوارع القاهرة والجيزة ".. مواطنون يتحدون العاصفة وكورونا

ضربت عاصفة ترابية أنحاء البلاد منذ صباح اليوم الأحد، والتقطت بوابة الفجر الإلكترونية عددا من اللقطات لشوارع القاهرة والجيزة والتي جاءت فيها الحياة طبيعية إلى حد كبير.





وعلى الرغم من الأتربة التي ملأت سماء القاهرة والجيزة، وعلى الرغم من التحذيرات المتتالية بضرورة الجلوس في المنازل للحد من انتشار كورونا إلا أن الكثير من المواطنين تواجدوا في الشوارع سعيًا وراء لقمة العيش.





حيث جاءت المشاهد معبرة للغاية، فنجد عدد من السيدات يفترشن الشارع ببضاعتهن، فهؤلاء المواطنات لا يمتلكن ترف الجلوس بالمنزل حتى ولو هددتهن عاصفة ترابية أو وباء قاتل.





ثم نجد كذلك عدد من اللقطات للكثير من عربات النقل الخاصة والعامة بها الكثير من المواطنين الذين فيما يبدو هم عائدين من أشغالهم، حيث إن الكثير من مؤسسات القطاع الخاص لم تعط موظفيها إجازات أو حتى قللت ساعات العمل.



