فريدة عثمان عن الحجر الصحي: فخورة بما تقوم به مصر

قالت فريدة عثمان، بطلة السباحة العالمية من مرسى علم بالحجر الصحي، إنها عادت لمصر من واشنطن ضمن العائدين الذين تم نقلهم لمرسى علم، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنها ستقيم بالحجر الصحي لمدة 14 يوما لحين التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، موضحة أنه يتم توقيع الكشف عليهم بشكل يومي، معربة عن فخرها بأن هذا يحدث في مصر.





وأضافت فريدة عثمان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنهم فور وصولهم استقلوا أتوبيسات لـ 20 شخصا فقط للحد من التجمعات، وتم قياس درجة حرارتهم وأخذوا عينة دم لتحليلها، ويقوموا بالتطهير والتعقيم بشكل مستمر للوقاية من انتشار المرض، وقاموا بتعقيم حقائبهم.





وتابعت بطلة السباحة العالمية، أن هم فور وصولهم للفندق بمرسى علم تم إدخالهم لغرفهم، ويتم تقديم 3 وجبات لهم يوميًا، وأغلبهم مقيم في الغرف ولا يغادرها للحد من انتشار المرض، منوهة بأنها تستغل تواجدها بالغرفة للحديث مع عائلتها وأصدقاءها، وممارسة الرياضة للحفاظ على مستواها، وتقوم بالقراءة لإمضاء الوقت بطريقة سليمة، موضحة أنها كانت متواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب من أجل الأولمبياد، وبعد أن تم تأجيلها طلبت العودة لمصر من أجل البقاء مع أسرتها وداخل بلدها.





ونوهت، بأن أثناء تواجدها في أمريكا كان الوضع صعب ومقلق، ولا يوجد أكل في السوبر ماركت، وكان المواطنين يتشاجرون للحصول على الطعام، معقبة: "لقيت الموضوع بقى وحش والألمبياد أتأجل قولت أرجع بلدي".





وكانت فريدة عثمان قد أشادت بإجراءات الحكومة المصرية، منذ عودتهم من الخارج ودخولهم الحجر الصحي في مرسى علم، مؤكدة أن القائمين على الإجراءات يقوم باهتمام كبير وجهود عالية من أجل الحفاظ على حياة العائدين من الخارج.





وأضافت عبر صفحتها بفيس بوك:" الحمد لله أنا وصلت مصر إمبارح مع مجموعة من الرياضيين بالخارج وحاليا أنا في الحجر الصحي فى مرسى علم اللي هتكون مدته أسبوعين، وعايزة أقولكم إن إجراءات الحجر الصحي دى مهمة جدا وكل القائمين عليه واخدين بالهم مننا جدا، أنا بشكرهم على هذا المجهود الرائع والاهتمام بينا، وبشكر الحكومة على كل المجهودات بالذات فكرة إنهم بعتوا طيران مخصوص علشان يجيبنا، وإن شاء الله نعدي الفترة دي على خير".



