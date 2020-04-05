Advertisements

في ذكرى ميلاده.. وليد توفيق يتحدث لـ"الفجر الفني" عن ذكرياته مع الراحل ملحم بركات

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:20 م
وليد توفيق مع ملحم زين
وليد توفيق مع ملحم زين
لمياء علي
تحل اليوم الأحد الموافق الخامس من إبريل ذكرى ميلاد الموسيقار والمطرب الراحل ملحم بركات، والذي يعتبر من أهم الملحنين في الوطن العربي، وتعاون مع كبار الفنانين اللبنانيين وأبرزهم وليد توفيق، والذي حرص على التحدث عن ذكرياته مع الراحل ملحم بركات واسترجاعها.

وقال وليد توفيق في تصريح خاص للفجر الفني: بالتأكيد ذكرى ميلاد الموسيقار ملحم بركات ذكرى مهمة جدًا بالوسط الفني، لأنه من أحد أعمده الفنانين اللبنانيين الكبار كمطرب وكملحن، وعلاقتي به بدأت منذ بداياتي في الفن.

وأضاف توفيق: علاقتنا بدأت اول مانجحت بأغنية عيون بهية، كان من الصعب أن أي شخص يصنع جملة تحظى بكل هذا النجاح وبعدها قدمت قمر الليل ياقمري ولاقت تفاعلا كبيرًا، وبعد ذلك التقيت بالراحل ملحم بركات من خلال أبوكي مين ياصبية وعملت نجاح كبير حتى وقتنا الحالي، وأصبحنا بعدها أصدقاء، وجمعتنا الحرب اللبنانية وحينها هاجرنا على سوريا وهناك كنا نسكن بالقرب من بعض.

وتابع وليد: وعندما اتجهت للسينما خيروني بين عدد كبير من الملحنين ولكن اخترت ملجم بركات وتعاونا في فيلم سمك بلاحسك وساعي البريد وزواج على الطريقة المحلية وقدمت من خلالهما عدة أغاني من ألحانه وهي مغرم بعيونك وبعدك عالبال واحملني ياحبيبي وغريب يازمن وغيرها.

واختتم حديثه قائلًا: ذكرى ملحم ستظل في قلبي وعقلي كصديق وكملحن وكفنان هؤلاء الأشخاص مثل ملحم بركات وبليغ حمدي وسيد مكاوي والموجي وعبد الوهاب من المستحيل نسيانهم فهم عايشين بألحانهم وإبداعاتهم رحمهم الله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وليد توفيق ملحم زين لفجر بوابة الفجر الفجر الفني ألفجر

أخبار تهمك

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ 34 دقيقة

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن أبو المجد ملحم بركات

خاص - مي حريري تكشف لـ"الفجر الفني" مشاعرها في ذكرى ميلاد طليقها الراحل ملحم بركات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب