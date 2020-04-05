في ذكرى ميلاده.. وليد توفيق يتحدث لـ"الفجر الفني" عن ذكرياته مع الراحل ملحم بركات

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تحل اليوم الأحد الموافق الخامس من إبريل ذكرى ميلاد الموسيقار والمطرب الراحل ملحم بركات، والذي يعتبر من أهم الملحنين في الوطن العربي، وتعاون مع كبار الفنانين اللبنانيين وأبرزهم وليد توفيق، والذي حرص على التحدث عن ذكرياته مع الراحل ملحم بركات واسترجاعها.



وقال وليد توفيق في تصريح خاص للفجر الفني: بالتأكيد ذكرى ميلاد الموسيقار ملحم بركات ذكرى مهمة جدًا بالوسط الفني، لأنه من أحد أعمده الفنانين اللبنانيين الكبار كمطرب وكملحن، وعلاقتي به بدأت منذ بداياتي في الفن.



وأضاف توفيق: علاقتنا بدأت اول مانجحت بأغنية عيون بهية، كان من الصعب أن أي شخص يصنع جملة تحظى بكل هذا النجاح وبعدها قدمت قمر الليل ياقمري ولاقت تفاعلا كبيرًا، وبعد ذلك التقيت بالراحل ملحم بركات من خلال أبوكي مين ياصبية وعملت نجاح كبير حتى وقتنا الحالي، وأصبحنا بعدها أصدقاء، وجمعتنا الحرب اللبنانية وحينها هاجرنا على سوريا وهناك كنا نسكن بالقرب من بعض.



وتابع وليد: وعندما اتجهت للسينما خيروني بين عدد كبير من الملحنين ولكن اخترت ملجم بركات وتعاونا في فيلم سمك بلاحسك وساعي البريد وزواج على الطريقة المحلية وقدمت من خلالهما عدة أغاني من ألحانه وهي مغرم بعيونك وبعدك عالبال واحملني ياحبيبي وغريب يازمن وغيرها.



واختتم حديثه قائلًا: ذكرى ملحم ستظل في قلبي وعقلي كصديق وكملحن وكفنان هؤلاء الأشخاص مثل ملحم بركات وبليغ حمدي وسيد مكاوي والموجي وعبد الوهاب من المستحيل نسيانهم فهم عايشين بألحانهم وإبداعاتهم رحمهم الله.



