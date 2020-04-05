اليويفا ينفي إشاعات تحديد موعد 3 أغسطس لاستكمال دوري الأبطال

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وجود موعد نهائي في الثالث من أغسطس لاستكمال دوري الأبطال هذا الموسم، بعدما نقل تقرير في محطة تسي.دي.إف التلفزيونية الألمانية عن رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين قوله إن المسابقة يجب أن تنتهي بحلول هذا التاريخ.





وقال "يويفا" في بيان "ذكر تقرير أن ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا أبلغ تسي.دي.إف في ألمانيا بأن دوري الأبطال يجب أن ينتهي بحلول الثالث من أغسطس هذا ليس صحيحاً.





"الرئيس كان في غاية الوضوح ولم يحدد تواريخ محددة لإنهاء الموسم".





وتم تعليق مباريات الدوري في كافة أنحاء أوروبا تقريبا بسبب جائحة فيروس كورونا. وتوقف دوري الأبطال بينما كان دور الستة عشر لم ينته بعد.





وقال في بيانه "يويفا يحلل في الوقت الحالي كل الخيارات لاستكمال الموسمين المحلي والأوروبي مع اتحاد الأندية الأوروبية وروابط بطولات الدوري الأوروبية في مجموعة العمل التي بدأ عملها في 17 مارس أولوية كل أعضاء مجموعة العمل الحفاظ على الصحة العامة".





وأضاف "وبعد ذلك علينا العثور على حلول لاستكمال المسابقات. يتم دراسة الخيارات حاليا لإقامة المباريات في يوليو وأغسطس إذا دعت الحاجة، وفقاً لتواريخ استئناف اللعب وإذن السلطات الوطنية".



