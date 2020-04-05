قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، عدم تفعيل بند شراء أحمد حمدى من صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، عدم تفعيل بند شراء أحمد حمدى من صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.