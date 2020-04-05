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قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي
الأحد 05/أبريل/2020 - 05:05 م
الفجر الرياضي
قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، عدم تفعيل بند شراء أحمد حمدى من صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ولم يقدم أحمد حمدى المستوى الذي نال إشادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، واستقر الأهلى على عدم شراء اللاعب.
يذكر أن أحمد حمدى انتقل لصفوف الجونة بشكل نهائى من نادى الأهلى، مقابل 8 ملايين جنيه، كما يوجد بند يمنح الأهلى الأولوية بالتعاقد مع اللاعب فى نهاية الموسم.