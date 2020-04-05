Advertisements

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قرر جهاز الكرة بنادى الأهلى، عدم تفعيل بند شراء أحمد حمدى من صفوف الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


ولم يقدم أحمد حمدى المستوى الذي نال إشادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للقلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية، واستقر الأهلى على عدم شراء اللاعب.

يذكر أن أحمد حمدى انتقل لصفوف الجونة بشكل نهائى من نادى الأهلى، مقابل 8 ملايين جنيه، كما يوجد بند يمنح الأهلى الأولوية بالتعاقد مع اللاعب فى نهاية الموسم.

أخبار تهمك

هاني الناظر: التعرض للهواء أفضل من التكييف.. و"كورونا" يظل في الهواء لساعات

منذ حوالي 19 ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ يوم

"أنا بتاع الشلولو".. محمود سعد يرد على منتقديه (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

وائل جمعة يكشف مفاجأة نارية لجماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ يوم

بشرى سارة.. الكاف يحسم مصير دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

بشرى سارة لربع مليون موظف.. تفاصيل الترقية والرواتب خلال يوليو المقبل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتخذ أولى خطواته لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار نهائي من الأهلي بشأن أحمد حمدي

منذ أقل من ساعة

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برقم خيالي.. سفاح الجزائر مفاجأة صفقات الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة "ضرب نار".. علماء يعلنون خبرا سارا بشأن علاج فيروس كورونا في هذا الموعد

منذ حوالي 22 ساعة

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

منذ 34 دقيقة

عمرو موسى يكشف التغيرات التي سيشهدها العالم بعد كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

نجم الترجي السابق يكسر صمته ويكشف حقيقة الانتقال للأهلي أو الزمالك

05:22 م

رد ناري من وليد سليمان على هجوم مجدي عبد الغني (صورة)

04:43 م

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن أحمد حجازي

04:05 م

وفاة رئيس الوزراء الليبي الأسبق بسبب فيروس كورونا

03:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح ترامب